POL-KN: Sechs Leichtverletzte nach Verkehrsunfall mit Linienbus

Insgesamt sechs Leichtverletzte sowie einen Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall heute Morgen gegen 8 Uhr auf der L 200 in Höhe Andelshofen. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge erkannte der 63-jährige Busfahrer zu spät, dass sich in seiner Fahrtrichtung der Verkehr staute, und prallte auf einen vor ihm befindlichen Pkw. Diesen schob er noch auf zwei weitere Autos. In dem Fahrzeug vor dem Bus wurden alle fünf Insassen, teils Erwachsene und teils Kinder, und in dem Bus ein mitfahrendes Schulkind leicht verletzt. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst, der mit mehreren Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort im Einsatz war, vorsorglich in Krankenhäuser eingeliefert. Während der Rettungsmaßnahmen, an denen auch die Freiwillige Feuerwehr Überlingen beteiligt war, sowie der polizeilichen Unfallaufnahme war die L 200 bis etwa 9.45 Uhr voll, danach noch etwa eine weitere halbe Stunde einseitig gesperrt. Der vor dem Bus befindliche Pkw war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

