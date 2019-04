Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Oldtimer verliert Radkappe

Tettnang (ots)

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich heute Vormittag gegen 10.10 Uhr in der Loretostraße ereignete. Der 38-jährige Lenker eines Skoda war in Richtung Kreisverkehr Seestraße gefahren, als ihm auf halber Strecke in Höhe des Fußgängerüberweges ein größeres türkisfarbenes Oldtimerfahrzeug, vermutlich amerikanisches Fabrikat, entgegenkam. Von diesem löste sich eine Radkappe und rollte gegen den Skoda. Während der Fahrer des Oldtimerfahrzeuges, der dies offensichtlich nicht bemerkt hatte, in Richtung Martin-Luther-Straße weiterfuhr, hob ein Radfahrer die Radkappe auf und folgte dem Oldtimer. Dessen Lenker und der Zweiradfahrer werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/9371-0, zu melden.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell