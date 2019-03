POL-KN: Pressemeldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Friedrichshafen

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker, der am Montag im Zeitraum zwischen 06.15 Uhr und 17.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Flugplatzstraße gegen ein dort geparktes Fahrzeug stieß. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher erbittet das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Zwei Leichtverletzte bei Glatteisunfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagmittag gegen 12.15 Uhr auf der Zeppelinstraße im Bereich der Manzeller Brücke. Ein 29-jähriger Pkw-Lenker fuhr vermutlich aufgrund mangelnden Sicherheitsabstands in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn auf einen vor ihm abbremsenden Pkw auf. Durch die Kollision zogen sich der 39-jährige Lenker sowie die 38-jährige Beifahrerin im vorderen Fahrzeug leichte Verletzungen zu und mussten sich zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Während der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass am Pkw des Unfallverursachers keine vorgeschriebene Bereifung für winterliche Straßenverhältnisse montiert war.

Friedrichshafen

Glatteisunfall

Sachschaden in Höhe von ca. 6.200 Euro verursachte ein 29-jähriger Pkw-Lenker am Montagmorgen kurz vor 10.00 Uhr, als er mit seinem Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Otto-Lilienthal-Straße aufgrund Unachtsamkeit und Schneeglätte ins Rutschen kam und mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Wagen prallte. Verletzt wurde niemand.

Tettnang

Eine Leichtverletzte nach Glatteisunfall

Leicht verletzt wurde die 17-jährige Beifahrerin im Pkw einer 34-jährigen Frau bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag gegen 13.30 Uhr auf der L 333 bei Tettnang-Büchel. Die 34-Jährige hatte die L 333 aus Richtung Neukirch kommend in Richtung Tettnang befahren und war bei Büchel vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort prallte sie gegen die Leitplanke. Durch den Anstoß zog sich die 17-Jährige leichte Verletzungen zu, welche ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. Am Pkw und der Leitplanke entstand Sachschaden von insgesamt etwa 7.000 Euro.

Neukirch

Computerbetrug

Glücklicherweise gerade noch rechtzeitig bemerkte ein 69-jähriger Mann am vergangenen Samstag einen Computerbetrug zu seinem Nachteil. Der Mann hatte zunächst eine offenbar gefälschte Mail seines Internetanbieters bezüglich einer Sicherheitsüberprüfung bekommen und einen darin enthaltenen Link angeklickt, der zum Ändern seines Passworts aufforderte. Nachdem der 69-Jährige den Anweisungen gefolgt war, meldete sich kurze Zeit später telefonisch ein angeblicher Mitarbeiter der Firma Microsoft und teilte dem Mann mit, dass er ein Computervirus auf dessen PC entdeckt habe und diesen nun entfernen müsse. Hierzu gestattete der Geschädigte dem Unbekannten über einen längeren Zeitraum einen Fernzugriff auf sein Computersystem. Während dieser Zeit verschafften sich die Betrüger offenbar Zugang zum Onlinebanking des Mannes und veranlassten hier mehrere Überweisungen. Glücklicherweise loggte sich der Geschädigte nach der beendeten "Reinigung" seines PC selbst im Onlinebanking seiner Hausbank ein und stellte die angewiesenen, aber noch nicht ausgeführten Überweisungen fest. Durch eine sofortige Rücksprache mit seiner Bank konnten die Transaktionen storniert und somit ein Vermögensschaden in letzter Sekunde abgewendet werden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.

- Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

- Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Wenn Sie Opfer wurden:

- Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn runter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter.

- Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Rechner löschen.

- Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind.

- Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurück holen können.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

- Sie können den Betrugsversuch zusätzlich bei Microsoft melden: https://www.microsoft.com/de-DE/reportascam/

Weitere Informationen: www.polizei-beratung.de

Überlingen

Diebstahl von Baustelle

Über das vergangene Wochenende im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen entwendeten unbekannte Täter aus einem verschlossenen Baucontainer auf einer Baustelle an der Alten Nußdorfer Straße eine Elektrosäge samt diversem Zubehör. Mögliche Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Überlingen

Glatteisunfall

Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag gegen 09.15 Uhr auf der B 31 alt an der Abfahrt Überlingen-Aufkirch. Ein 65-jähriger Pkw-Lenker befuhr die B 31 alt aus Richtung Überlingen-Goldbach kommend und bog an der Abfahrt Aufkirch nach rechts in Richtung Überlingen ab. In der folgenden Rechtskurve kam er aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen, geriet auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit einem aus Richtung Überlingen entgegenkommenden Pkw zusammen. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Deggenhausertal

Hoher Sachschaden bei Glatteisunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 18.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen gegen 08.30 Uhr auf der L 207 in Obersiggingen. Ein 69-jähriger Pkw-Lenker befuhr die L 207 aus Richtung Wittenhofen kommend in Richtung Deggenhausen und kam aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn in der Rechtskurve auf Höhe der Abzweigung "Im süßen Winkel" auf die Gegenfahrbahn. Er stieß hier mit dem entgegenkommenden Pkw eines 49-jährigen Mannes zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand.

