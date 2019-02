POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Inneringen

Einbruch

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag in ein Firmengebäude im "Oberen Wiesenweg" eingebrochen, haben jedoch nichts entwendet. Die Täter hebelten ein Fenster und eine Innentür auf, durchsuchten anschließend die Büroräume, fanden aber kein Bargeld. Beim Einbruch entstand Sachschaden von rund 2000 Euro am beschädigten Fenster und an der Tür. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gammertingen, Tel. 07574 921687, zu melden.

Sigmaringen

Versuchte Körperverletzung

Wegen versuchter schwerer Körperverletzung wird ein 27-jähriger Mann angezeigt, der am Mittwochabend auf der Nepomuk-Brücke eine volle Bierdose nach einem anderen Mann geworfen haben soll. Zuvor war es auf der Brücke zu einem Streit zwischen dem alkoholisierten 27-jährigen und zwei weiteren Männern gekommen, in dessen Verlauf der 27-Jährige das Smartphone eines der Kontrahenten über die Nepomuk-Brücke kickte, so dass es völlig zerstört wurde. Daraufhin forderte der Geschädigte den 27-Jährigen auf, für den Schaden an dem Mobiltelefon aufzukommen, was dieser verweigerte. Damit nicht genug: der Alkoholisierte warf seine volle Bierdose nach einem der Männer, dieser konnte sich gerade noch rechtzeitig wegducken und der Dose ausweichen.

Krauchenwies

Unfall

Sachschaden von rund 7000 Euro an zwei Pkw ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch gegen 16.00 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße/Sigmaringer Straße (B 311). Eine 61-jährige Daimler-Fahrerin wollte von der Hauptstraße in die B 311 einfahren, bemerkte jedoch aufgrund der tiefstehenden Sonne eine von links kommende, bevorrechtigte 60-jährige Mitsubishi-Fahrerin nicht. Beide Pkw waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit, verletzt wurde niemand.

Mengen

Streifunfall

Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 11.00 Uhr in der Hauptstraße entstand hoher Sachschaden von rund 17.000 Euro an drei Fahrzeugen. Eine 84-jährige Autofahrerin wollte dem Gegenverkehr ausweichen, kam dabei zu weit nach rechts ab und streifte zwei ordnungsgemäß am Straßenrand geparkte Pkw.

Pfullendorf

Festnahme

Bei der Überprüfung eines geparkten Pkw am Mittwoch gegen 23.45 Uhr in der Meßkircher Straße stellten Polizeibeamte fest, dass gegen einen 33-jährigen Pkw-Insassen ein Vollstreckungshaftbefehl wegen mehrfachen Fahrens ohne Führerschein vorlag. Der Mann versuchte zu flüchten, konnte jedoch überwältigt und mit Handschließen gefesselt werden. Bei der Nachschau im Auto wurde ein Mini-Tütchen mit Amphetaminen gefunden. Der 33-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

