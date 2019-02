Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz

Verkehrsunfall

Etwa 7.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 07.00 Uhr an der Eimündung Radolfzeller-/Kindlebildstraße. Eine 24-Jährige wollte mit ihrem Audi nach links in die Radolfzeller Straße einbiegen, missachtete dabei die Vorfahrt einer 59-Jährigen und kollidierte mit deren Pkw.

Konstanz

Brand

Rund 10.000 Euro Sachschaden forderte der Brand eines Gartenhauses in einer Kleingartenanlage am Dienstag gegen 19.00 Uhr in der Eichbühlstraße. Die derzeit ungeklärte Brandursache ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Rielasingen-Worblingen

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Etwa 800 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf einem Parkplatz in der Hauptstraße. Ein unbekannter Fahrzeuglenker touchierte beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Ford und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731/917036, zu melden.

Gottmadingen

Einbruch

Einen elektronischen Messprojektor samt Zubehör sowie weitere Messinstrumente und ein Notebook erbeutete ein unbekannter Täter, der zwischen Freitag, 13.00 Uhr und Montag, 11.00 Uhr in ein Firmengebäude in der Zeppelinstraße eingebrochen ist. Der Unbekannte gelangte über ein Fenster in das Gebäude. Zeugen, die verdächtige Personen festgestellt haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/143713, zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik erfahrungsgemäß viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass zwischenzeitlich rund 50 Prozent der Einbrüche bereits im Versuchsstadium stecken bleiben. Bei Fragen, wie Sie sich gegen Einbruch schützen können, berät Sie kostenlos unsere kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Konstanz, Tel. 07531/995-1044. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.K-Einbruch.de

Singen

Einbruch

Bargeld erbeutete ein unbekannter Täter, der am Dienstag zwischen 15.30 Uhr und 19.00 Uhr in eine Wohnung in der Friedrich-Hecker-Straße eingebrochen ist. Der Unbekannte hebelte gewaltsam die Wohnungstür auf und gelangte so in die Wohnung. Zeugen, die verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik erfahrungsgemäß viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass zwischenzeitlich rund 50 Prozent der Einbrüche bereits im Versuchsstadium stecken bleiben. Bei Fragen, wie Sie sich gegen Einbruch schützen können, berät Sie kostenlos unsere kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Konstanz, Tel. 07531/995-1044. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.K-Einbruch.de

Straub

Tel. 07531/995-1015

Stockach

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 2.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 17.45 Uhr in der Radolfzeller Straße ereignet hat. Eine 72-jährige Autofahrerin fuhr im " Stop and go Verkehr" vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen vor ihr stehenden Audi auf und verletzte sich bei dem Aufprall selbst.

Stockach

Sachbeschädigung an Schule

Weil mehrere Jugendliche am Dienstag gegen 19.00 Uhr an der Fassade des Nellenburgschulverbundes zündelten, entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Als ein Zeuge die Jugendlichen ansprach, flüchteten diese in Richtung Jahnweg. Der Zeuge kann die Personen wie folgt beschreiben: Acht Jugendliche im Alter von etwa 15 Jahren, dunkle Haare, trugen dunkle Kleidung, teilweise Kapuzenpullis. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu wenden.

Kratzer

Tel. 07531/995-1016

Gaienhofen

Unfall

Wie erst jetzt angezeigt wurde, hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am vergangenen Donnerstag im Zeitraum zwischen 13.30 und 15.45 Uhr einen Peugeot beim unachtsamen Ein-oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden von rund 1500 Euro zu kümmern. Der genaue Unfallort in Gaienhofen ist unbekannt, da der Pkw-Fahrer in diesem Zeitraum an mehreren Örtlichkeiten geparkt hat. Sachdienliche Hinweise sind an den Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 97100, erbeten.

Radolfzell

Nötigung

Die Polizei Radolfzell ermittelt gegen den Fahrer eines Daimler-Benz, der am Dienstag gegen 22.30 Uhr einen 27-jährigen Audi-Fahrer auf der Bodenseestraße genötigt haben soll. Der 27-Jährige war aus Singen kommend in Fahrtrichtung Radolfzell unterwegs, als der Daimler-Fahrer über eine längere Strecke hinweg sehr dicht auffuhr, um diesen anschließend zu überholen und grundlos auszubremsen. Um einen Unfall zu verhindern, musste der Audi-Fahrer eine Vollbremsung einleiten.

Bodman-Ludwigshafen

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter hat am Montagvormittag ein Schild der Partnergemeinden Bodman-Ludwigshafen/Stadt Mügel, welches am Ortseingang in der Stockacher-Straße aufgestellt ist, mit den Zahlen "666" in schwarzer Farbe besprüht. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773 9200 17, erbeten.

Urbat

Tel. 07531 995 1017

