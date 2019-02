POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Krauchenwies

Versuchter Einbruch in Stall

Ein unbekannter Täter hat sich in der Zeit von Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 08.15 Uhr, an der Tür eines Pferdestalls auf einem Hof in Hausen zu schaffen gemacht und versucht, in den Stall zu gelangen. Über die Absichten des Einbrechers gibt es bislang keine Erkenntnisse. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, erbeten.

Sigmaringen

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 3000 Euro an zwei Pkw entstand bei einem Unfall am Dienstag gegen 07.15 Uhr in der Karlstraße. Ein 33-jähriger Opel-Fahrer hatte übersehen, dass ein vor ihm fahrender 31-jähriger Fiat-Lenker vor einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf. Beim Unfall blieben beide Beteiligten unverletzt.

Sigmaringen

Unfall

Beim unachtsamen Fahrstreifenwechsel hat am Dienstag gegen 16.45 Uhr eine 43-jährige Pkw-Lenkerin ein anderes Auto gerammt und dabei einen Sachschaden von rund 5000 Euro verursacht. Die Frau wollte in der Straße "In der Au" auf einen Supermarktparkplatz abbiegen und sich dazu nach links einordnen. Dabei übersah sie einen 36-jährigen Autofahrer, der sich bereits auf ihrer Höhe links neben ihr befand und kollidierte mit dessen Wagen.

Sigmaringen

Unfallflucht

Unfallflucht beging ein unbekannter Fahrzeuglenker, der am Dienstag zwischen 05.30 Uhr und 12.30 Uhr einen in der Fürst-Wilhelm-Straße, unterhalb vom Karlsplatz geparkten Opel-Insignia beim Ausparken beschädigte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise sind an die Polizei Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, erbeten.

Bad Saulgau

Unfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstag gegen 16.30 Uhr im Kreuzungsbereich Kaiserstraße/Moosheimerstraße. Ein 72-jähriger BMW-Fahrer wollte in die vorfahrtsberechtigte Kaiserstraße einfahren und übersah dabei eine von links kommende 21-jährige Opel-Fahrerin, so dass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die 21-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Bad Saulgau

Einbruch

Ein bislang unbekannter Täter hebelte am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr ein Fenster eines Wohnhauses in der Schönhaldenstraße auf und stieg in das Haus ein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen Eine Nachbarin wurde durch Geräusche auf den Einbruch aufmerksam und sah einen dunkel gekleideten Täter, der über eine Terrassentür auf der Gebäuderückseite flüchten konnte. Weitere sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0, entgegen.

Bad Saulgau

Betrunkener verletzt Polizeibeamten

Ein Polizeibeamter wurde am Dienstag bei einem Einsatz von einem 35-jährigen Mann verletzt. Die Polizei war zuvor gegen 11.30 Uhr von einer Autofahrerin gerufen worden, die gesehen hatte, wie der offensichtlich stark Betrunkene in der Paradiesstraße mit seinem Fahrrad gestürzt war. Bei den folgenden polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Mann, der einen schwankenden Gang hatte und stark nach Alkohol roch, äußerst aggressiv und verweigerte anschließend im Krankenhaus eine Blutentnahme. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen trat der Mann mit einem Bein nach einem Beamten, der dadurch verletzt wurde. Nach der erfolgten Blutentnahme wurde der Mann in Polizeigewahrsam genommen, konnte ein paar Stunden später aber wieder entlassen werden, nachdem er sich beruhigt hatte. Der 35-Jährige wird wegen des tätlichen Angriffs auf den Vollstreckungsbeamten angezeigt.

