POL-KN: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 26.02.2017

Geklärte Einbruchserie - Täterfestnahme

Im dringenden Verdacht, in den Sommermonaten 2018 in den Landkreisen Sigmaringen, Tuttlingen und dem Bodenseekreis mehrere Hoteleinbrüche begangen und Tresore mit Bargeld entwendet zu haben, stehen drei 30-jährige Männer aus dem Bereich Homburg / Saar. Die Ermittlungen führten zur Identifizierung der drei Männer, die bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten sind. Einer der Beschuldigten konnte zwischenzeitlich festgenommen, dem Richter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden. Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass das Trio in Heiligenberg, im Deggenhausertal sowie in Meßkirch Einbrüche in Gasthäuser begangen haben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern diesbezüglich noch an.

Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531/280-2063

Kriminalhauptkommissarin Tatjana Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

