Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldung aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots)

--

Tettnang

Schwerer Raub auf Lebensmittelgeschäft

Opfer eines Raubüberfalls ist am Montagabend gegen 21.00 Uhr ein Angestellter eines Lebensmittelgeschäftes in der Enderwiesenstraße geworden. Ein unbekannter, maskierter Täter betrat kurz vor Ladenschluss das Geschäft, bedrohte den Mitarbeiter mit einer silberfarbenen Pistole und forderte das Geld aus der Kasse. Nachdem der Angestellte diese geöffnet hatte, entnahm der Tatverdächtige das Bargeld aus den Geldfächern und steckte dieses in einen mitgeführten schwarzen Plastiksack. Beim Verlassen des Einkaufmarkts kam dem Unbekannten eine Zeugin entgegen, die beobachtete, wie der Täter zunächst zu Fuß und weiter mit einem bereitgestellten, schwarz-grauen Mountainbike mit rotem Schriftzug flüchtete. Der Polizei liegt folgende Personenbeschreibung vor: 20-25 Jahre alt, 180 cm groß, weißer Kapuzenpullover, dunkle Jogginghose, schwarze Sonnenbrille und weiße Atemschutzmaske. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Kriminalpolizei Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu informieren.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell