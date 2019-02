POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Friedrichshafen

Betrugsversuche - Falscher Polizeibeamter

In über 20 Fällen haben unbekannte Täter am Dienstagabend zwischen 18.00 und 22.00 Uhr vorwiegend bei älteren Personen im Bodenseekreis angerufen und sich als Beamte des Einbruchsdezernats oder der Kriminalpolizei ausgegeben. Nach der Mitteilung, dass die Polizei rumänische Einbrecher festgenommen habe, bei denen die Adresse der Angerufenen aufgefunden worden sei, und noch nach weiteren Komplizen gefahndet werde, stellten die Betrüger Fragen nach den Vermögensverhältnissen der potentiellen Opfer. In keinem der Fälle fielen die Seniorinnen und Senioren auf die Betrugsmasche herein.

Die Polizei rät in diesen oder ähnlichen Fällen, auch wenn Sie auf der Straße persönlich von angeblichen Polizeibeamten nach Ihren Vermögensverhältnissen gefragt oder gar zur Herausgabe von Geld aufgefordert werden sollten, eindringlich:

- Geben Sie Personen, die Sie nicht kennen, keine Auskünfte über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

- Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

- Nehmen Sie bei entsprechender Aufforderung keine Veränderungen an Ihrem PC vor oder laden Programme herunter; es handelt sich in der Regel um Schadsoftware, bei denen die Täter Zugriff auf Ihre Daten erhalten.

- Polizeibeamte erfragen am Telefon oder anlassunabhängig auf offener Straße keine Kontodaten oder verlangen Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse.

- Es gibt technische Möglichkeiten, tatsächlich existierende Behördennummern vorzutäuschen. Seien Sie deshalb misstrauisch und rufen Sie im Zweifelsfall Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

- Übergeben Sie niemals Bargeld an unbekannte Personen, auch nicht an angebliche Polizeibeamte.

- Vornamen im Telefonbuch können Rückschlüsse auf Ihr Alter zulassen. Daher prüfen Sie, ob Sie diese Namen oder Ihren Eintrag im Telefonbuch benötigen.

- Setzen Sie sich im Verdachtsfall oder wenn sie einen entsprechenden Anruf erhalten haben, sofort mit der Polizei in Verbindung

Weitere Hinweise und Tipps finden Sie auch unter http://www.polizei-beratung.de

Eriskirch

Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Anzeichen einer Drogenbeeinflussung stellten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen bei einem 25-jährigen Autofahrer fest, den sie am späten Dienstagabend gegen 22.45 Uhr in Eriskirch anhielten und überprüften. Nach einem Drogentest, der positiv auf Kokain reagierte, veranlassten die Polizisten bei dem Pkw-Lenker die Entnahme einer Blutprobe und untersagten seine Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden.

Kressbronn

Alkoholisierter Autofahrer

Über ein Promille ergab der Atemalkoholtest eines 43-jährigen Autofahrers, der in der Nacht zum heutigen Mittwoch von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen in der Hauptstraße kontrolliert wurde. Die Beamten brachten den Mann zur Blutprobe ins Krankenhaus, untersagten seine Weiterfahrt und unterrichteten die Fahrerlaubnisbehörde.

Meersburg

Betrunkener Rollerfahrer

Erheblich alkoholisiert war ein 34-jähriger Motorrollerfahrer, der in der Nacht zum heutigen Mittwoch Beamten des Polizeireviers Überlingen in der Daisendorfer Straße aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auffiel. Ein Alkoholtest des Mannes, der vor der Streifenwagenbesatzung zunächst flüchtete, aber kurz darauf gestellt werden konnte, ergab über 2,6 Promille. Die Polizisten veranlassten bei dem 34-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmten die Fahrzeugschlüssel.

Uhldingen-Mühlhofen

Lkw-Fahrer missachtet Überholverbot

Beamte der Verkehrspolizei haben am Dienstagnachmittag einen 62-jährigen Lkw-Lenker angezeigt, der gegen 14.30 Uhr auf dem zweispurigen Teilstück der B 31 zwischen Uhldingen-Mühlhofen und Meersburg einen Sattelzug überholte, obwohl dies dort für Lkw über 7,5 Tonnen verboten ist.

Überlingen

Unachtsam aufgefahren

Auf rund 6.000 Euro beläuft sich der Gesamtsachschaden, der am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 200 entstanden ist. Der 25-jährie Lenker eines Mitsubishi war hinter einer 58-jährigen Autofahrerin von der B 31 aus Richtung Sipplingen kommend abgefahren und hatte nach links in die L 200 einbiegen wollen. Wegen eines aus Richtung Aufkirch kommenden Klein-Lkw, der zunächst nicht erkennbar auf dem Zubringer der Bundesstraße blieb, hatte die Pkw-Lenkerin kurz anhalten müssen. Der junge Mann erkannte dies zu spät und fuhr auf den Audi A4 der 58-Jährigen auf. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Überlingen

Beim Anfahren gegen Pkw geprallt

Sachschaden von über 4.000 Euro ist am Dienstagmorgen gegen 08.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Carlo-Benz-Weg entstanden. Die 26-jährige Lenkerin eines Pkw war vom rechten Fahrbahnrand aus losgefahren und hatte hierbei nicht eine von hinten kommende 71-jährige Autofahrerin beachtet. Sie kollidierte deshalb mit dem Auto der älteren Frau und beschädigte dabei die komplette rechte Fahrzeugseite.

Überlingen

Parfums entwendet

Drei Parfums der Marken Armani und Chanel haben vier unbekannte Täter am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Christophstraße entwendet. Eine Kundin hatte beobachtet, wie einer der jungen Männer, dessen Komplizen die Mitarbeiter ablenkten, die Parfums in seinen mitgeführten Rucksack steckte und anschließend das Geschäft verließ. Die Zeugin beschrieb die mutmaßlichen Täter als Migranten mit schwarzen Haaren, die etwa 20 Jahre alt und 160 bis 170 cm groß sein sollen. Eine Person soll einen grauen Jogginganzug, eine andere eine dunkle Jacke und einen großen schwarzen Rucksack getragen haben. Personen, denen die vier jungen Männer aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Herdwangen-Schönach

Betrunkene Autofahrerin

Erheblich alkoholisiert war eine 42-jährige Autofahrerin, die am Dienstagabend von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen auf der L 195 bei Herdwangen-Schönach angehalten und überprüft wurde. Nach einem Atemalkoholtest, der 1,8 Promille ergab, veranlassten die Beamten bei der Pkw-Lenkerin im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe, stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. Die Frau hat sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt zu verantworten.

