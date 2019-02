Polizeipräsidium Konstanz

Wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 30-Jährigen, der am vergangenen Samstagmittag gegen 11.40 Uhr einem 64-jährigen Mann in der Friedrich-List-Straße aufgelauert, diesen niedergeschlagen und das auf dem Boden liegende Opfer mit Fäusten und Füßen traktiert hat. Ein Polizeibeamter, der mit seinem Pkw in seiner Freizeit unterwegs und auf den Vorfall aufmerksam geworden war, stellte sofort sein Fahrzeug ab, gab sich als Polizist zu erkennen und forderte den Tatverdächtigen auf, vom Geschädigten abzulassen. Dies hielt den Tatverdächtigen jedoch nicht davon ab, weiter auf den Geschädigten einzuschlagen. Der Beamte zog daraufhin den 30-Jährigen von dem Verletzten weg und konnte mit Hilfe seiner Begleiterin sowie eines hinzukommenden Zeugen den Beschuldigten überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Beamte wurde hierbei leicht verletzt. Der Geschädigte, der Frakturen im Gesicht erlitt, musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der 30-Jährige noch am Sonntag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der gegen den Beschuldigten wegen versuchten Totschlags die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

