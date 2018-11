POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots) -

--

Ravensburg

Brand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts eines Festnetztelefons geriet am Donnerstag gegen 15.30 Uhr eine Wohnung in der Neuhaldenstraße in Brand. Eine Zeugin, welche aus der Wohnung im 1. Obergeschoß einen Alarm eines Rauchmelders wahrnahm, alarmierte die Feuerwehr. Schwarzer Rauch schlug beim Öffnen der Türe den Einsatzkräften der eintreffenden Freiwilligen Feuerwehr Ravensburg entgegen. Der Brand, der sich zum Glück noch nicht auf andere Wohnungen ausgebreitet hatte, konnte rasch gelöscht werden. Der Sachschaden der nicht mehr bewohnbaren Wohnung ist noch nicht bekannt. Personen wurden nicht verletzt.

Ravensburg

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von Montag, 14.00 Uhr, bis Donnerstag, 17.00 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen im Parkhaus in der Rudolfstraße abgestellten Smart. Ohne sich um den Sachschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu informieren.

Ravensburg

Graffiti

Am Berufsschulzentrum in der Gartenstraße wurden zwischen Mittwoch, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 07.00 Uhr, durch bislang unbekannte Täter mehrere Außenwände durch Graffiti beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Besprüht wurden die Wände mit Schriftzügen wie: "Go vegan 369", "die Menschen schlafen stehend", "Spiritualität...sucht euch, no religion", und "Wacht auf". Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Aulendorf

Verkehrsunfall

Rund 12.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 22.00 Uhr in der Allewindenstraße ereignet hat. Ein 20-jähriger Audi-Fahrer bog links ein und kollidierte mit einem entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten 41-jährigen VW-Lenker. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Horgenzell

Verkehrsunfall

Einen Gesamtsachschaden von rund 14.000 Euro verursachte ein 58-jähriger Citroen-Lenker bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 17.00 Uhr in Hasenweiler ereignet hat. Der 58-Jährige befuhr die Straße "Herrengässle" in Richtung L 288, bog in diese ein und übersah hierbei einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 48-jährigen VW-Fahrer.

Bad Wurzach

Wildschwein verursacht schweren Verkehrsunfall

Ein 67-jähriger Mountainbiker wurde am Donnerstag gegen 14.00 Uhr auf einem Waldweg zwischen Sebastiansaul und Rippoldshofen von einem querenden Wildschwein erfasst und beim Sturz schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Sein getragener Helm brach bei dem Sturz an zwei Stellen, sein Fahrrad blieb unbeschädigt.

Leutkirch

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag gegen 18.00 Uhr vermutlich beim rückwärts Ausparken ein in der Oberen Vorstadtstraße geparktes Taxi (VW Touran). Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, zu informieren.

Leutkirch

Verkehrsunfall

Drei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer und rund 45.000 Euro Gesamtsachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der B 465 ereignet hat. Ein 19-jähriger VW-Lenker befuhr die Bundesstraße von Diepoldshofen kommend in Richtung Anschlussstelle Leutkirch-West. Kurz nach dem Ortsende Diepoldshofen überholte der junge Fahrer einen Lkw und kollidierte mit einem entgegenkommenden 49-jährigen Ford-Fahrer. Bei dem Aufprall kam der VW links von der Fahrbahn ab und in der angrenzenden Wiese, der Ford entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn, zum Stehen. Der 19-Jährige sowie der 49-Jährige und dessen 27-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die B 465 zeitweise voll gesperrt.

.

Wangen

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verursachte ein 19-jähriger VW-Lenker am Donnerstag gegen 21.00 Uhr in der Straße "Berg" einen Verkehrsunfall. Der junge Fahrer war in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Kinderschaukel geprallt. Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der 19-Jährige davon. Ein Zeuge wurde auf den Unfall durch den lauten Aufprall aufmerksam und informierte die Polizei. Bei der Anfahrt kam ihnen der VW entgegen, sodass dieser kontrolliert und eindeutig als Unfallverursacher identifiziert werden konnte. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

