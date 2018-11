POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Konstanz

Gestürzter Rollerfahrer

Vermutlich unter Alkoholeinwirkung ist ein 40-jähriger Rollerfahrer gestanden, der am Donnerstag gegen 22.45 Uhr nach einem Sturz stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Der Mann befuhr mit seinem Fahrzeug die Wolfgang-Spengler-Straße in Richtung Bahngleise, streifte dabei beim Abbiegen nach links auf den Fuß-/Radweg einen Findling und stürzte. Auf dem Boden liegend und nicht ansprechbar wurde der 40-Jährige von Passanten aufgefunden, die den Rettungsdienst verständigten. Da bei dem vermutlich schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzten Mann starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, veranlassten die den Unfall aufnehmenden Beamten eine ärztliche Blutentnahme und behielten den Führerschein des Verunglückten ein. Die Polizei Konstanz bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz-Dettingen

Gewahrsam

Gleich mehrfach musste die Polizei am Donnerstagnachmittag zu einer Wohnung in Dettingen ausrücken und schließlich einen stark alkoholisierten Mann in Gewahrsam nehmen. Gegen 13.45 Uhr fuhr erstmalig eine Streife zum Rufort, nachdem mitgeteilt wurde, dass der Mann in seiner Wohnung randaliert. Da es dabei zu keinen strafbaren Handlungen gekommen war und der Mann sich wieder beruhigt hatte, konnten die Einsatzkräfte zunächst wieder abrücken. Gegen 15.00 Uhr wurde wegen des aggressiven Verhaltens des Mannes erneut die Polizei hinzugerufen. Nach einem Gespräch war er bereit, die eheliche Wohnung zu verlassen und ließ auch die Haus- und Fahrzeugschlüssel zurück, weshalb ein angedrohter Gewahrsam zunächst vermieden werden konnte. Offensichtlich unbelehrbar kam er jedoch nach einigen Minuten zurück und randalierte vor dem Gebäude, weshalb der zuvor angedrohte Gewahrsam von den nochmals ausgerückten Beamten vollzogen wurde. Der Mann durfte seinen Rausch nachfolgend in einer Zelle ausschlafen und wird dafür in Kürze eine Rechnung von der Polizei erhalten.

Konstanz

Trickdiebstahl

Eine etwa 25 bis 30 Jahre alte Frau ist am Donnerstagmittag gegen 13.15 Uhr an der Marktstätte, Einmündung Sigismundstraße, auf einen Mann zugegangen, hat ihm mit beiden Händen seine Hand geschüttelt und sich anschließend schnell entfernt. Erst an seiner Wohnung bemerkte der Mann, dass seine am Handgelenk getragene hochwertige Armbanduhr fehlte und von der Frau vermutlich beim Händeschütteln unbemerkt abgestreift wurde. Die Unbekannte ist etwa 160 cm groß, schlank und hat schulterlange schwarze Haare. Sie war mit einer schwarzen Lederjacke, einer grauen Leggins und schwarzen, kniehohen Stiefeln bekleidet. Außerdem führte sie eine schwarze Handtasche mit Trageriemen mit sich und fiel durch ihr gepflegtes Erscheinungsbild auf. Möglicherweise sprach die Frau mit französischem Akzent. Zeugenhinweise werden an die Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, erbeten.

Gaienhofen-Horn

Alkoholisierte Verkehrsteilnehmer

Mit rund 1,1 Promille war ein Autofahrer alkoholisiert, den eine Streife am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr im Bereich der Kirchstraße kontrolliert hat. Nach einem entsprechenden Atemalkoholtest musste sich der Fahrer einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Kurz nach Mitternacht überprüften die Beamten in der Hauptstraße eine Rollerfahrerin. Auch bei ihr stellten die Einsatzkräfte deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein entsprechender Test fiel mit rund 1,6 Promille deutlich aus, weshalb sich auch die Rollerfahrerin einer Blutentnahme unterziehen musste. Gegen beide Verkehrsteilnehmer wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Singen

Vorfahrt missachtet

Eine Leichtverletzte und Sachschaden von rund 12.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagmittag gegen 13.00 Uhr an der Kreuzung Höristraße/Theodor-Hanloser-Straße ereignet hat. Ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Höristraße in südliche Richtung und übersah an der Kreuzung zur Theodor-Hanloser-Straße einen dort von rechts kommenden Seat einer 27-Jährigen. Durch den Zusammenprall wurde die Seat-Fahrerin leicht verletzt und musste sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben, ihr nicht mehr fahrbereites Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Singen

Papierhalter in Brand geraten

Aus noch unklarer Ursache ist am Donnerstag gegen 19.45 Uhr in einer Toilette einer Gaststätte in der Werner-von-Siemens-Straße ein Toilettenpapierhalter aus Kunststoff in Brand geraten. Das Gebäude, in dem sich auch ein Fitnessstudio befindet, wurde aufgrund der Rauchentwicklung vorsorglich geräumt. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften am Einsatzort und löschte den nur noch glimmenden Papierhalter. Der entstandene Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Stockach

Auffahrunfall

An der Einmündung der Abfahrt Stockach-Ost auf die B31 ist am Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr eine von der A98 aus Richtung Singen kommende Lenkerin eines Ford auf einen an der Einmündung der B31 wartenden Peugeot aufgefahren. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Schmidt

