POL-KN: Meldungen des Polizeipräsidiums Einsatz für den Bereich des Bodensees

Kressbronn

Frau ertrunken

Am 05.07.2018, gegen 06.10 Uhr, wurde die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen von einem Zeugen informiert, dass im Bereich Kressbronn/Gohren - Tunauer Strand eine weibliche Leiche im Uferbereich des Bodensees entdeckt wurde. Nach ersten Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die Frau am Abend des 04.07.2018 verstorben ist. Vermutlich ist die Frau beim Baden bzw. beim Gang in den See zu Tode gekommen. Fremdverschulden wir derzeit ausgeschlossen. Die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen ermittelt.

Wallhausen

Diesel verunreinigt Bodensee

Am 05.07.2018, gegen 12.30 Uhr, kam es im Hafen Wallhausen zu einer Gewässerverunreinigung durch Diesel. Beim Betankungsvorgang eines Fahrgastschiffes durch einen Tank-Lkw gelangte Dieselkraftstoff in einer Menge von ca. 100 Litern ins Bodenseewasser. Die Wasserschutzpolizei Konstanz ermittelt nun, ob ein technischer Defekt am Lkw oder menschliches Versagen für die Verunreinigung des Wassers ursächlich sind. Der Dieselteppich bedeckt momentan eine Fläche von ca. 200 x 600 Metern. Feuerwehren aus Konstanz, Kreuzlingen und Überlingen sind vor Ort und haben entsprechende Ölsperren errichtet. Der Hafen Wallhausen wurde gesperrt und dürfte für die kommenden ein bis zwei Tage geschlossen bleiben, damit die Verunreinigungen beseitigt werden können.

