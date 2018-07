POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots) -

Obereschach

Trunkenheitsfahrt

Ein Rollerfahrer befuhr am Mittwoch gegen 12.00 Uhr die K 7981 von Obereschach kommend in Richtung Gornhofen, kam vermutlich aufgrund seiner Alkoholeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Leitpfosten und rutschte dann eine Böschung hinab. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,1 Promille. Leicht verletzt wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, dort veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein des Rollerfahrers wurde beschlagnahmt.

Grünkraut

Kabeldiebstahl

Rund 67 Meter Kabel im Wert von 5000 Euro wurden im Zeitraum vom 26.6.2018 bis 03.07.2018 von einem unbekannten Täter auf einer Baustelle entwendet. Bei dem Kabel handelt es sich um den Typ NYCWY 4x95/50. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst Hinweise zum Verbleib des Kabels geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Streit mit Messer

Ein 25-jähriger Mann hat am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in einer Unterkunft in der Florianstraße einen 33-Jährigen mit einem Messer bedroht. Nach einem vorangegangenen Streit nahm der Jüngere ein Küchenmesser und ging in drohender Haltung auf seinen Kontrahenten zu. Bei der Flucht stürzte der 33-Jährige, konnte sich aber mit Tritten gegen die Stichbewegungen wehren. Als Beamte des Polizeireviers Ravensburg an der Unterkunft eintrafen, ließ sich der junge Mann widerstandlos vorläufig festnehmen. Da weitere Ausschreitungen nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde der 25-Jährige in Gewahrsam genommen.

Ravensburg

Trunkenheitsfahrt

Rund 2,2 Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtests bei einem 32-jährigen Autofahrer, der am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in der Wangener Straße von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Zuvor hatte ein Verkehrsteilnehmer eine unsichere Fahrweise des Mannes bei der Polizei gemeldet. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme im Krankenhaus, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Ravensburg

Ölspur

Die Hydraulikleitung eines Autokrans ist am Donnerstag gegen 07.45 Uhr im Kreisverkehr am Scheffelplatz geplatzt und hat eine Ölspur verursacht, die sich über die Schützenstraße zur Möttelinstraße bis zur Parkstraße hinzog. Die freiwillige Feuerwehr Ravensburg wurde zum Abstreuen der verunreinigten Straße hinzugerufen. Bislang ist der Polizei bekannt, dass aufgrund der rutschigen Fahrbahn fünf Radfahrer stürzten und sich hierbei leicht verletzten. Während der Einsatzmaßnahmen wurden die betreffenden Straßen gesperrt.

Bad Wurzach

Verkehrsunfall

Zwei leicht Verletzte und 17.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Vorfahrtsunfall am Mittwoch gegen 17.00 Uhr auf der B 465. Ein 53-jähriger VW-Lenker befuhr die Ortsrandstraße von Aitrach kommend in Richtung Bad Wurzach. An der Einmündung bog er links auf die B 465 ein und übersah hierbei einen von links kommenden 76-jährigen Opel-Fahrer, sodass es zu einer Kollision kam. Bei dem Unfall wurden der VW-Fahrer sowie die Beifahrerin im Opel verletzt. Mit dem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, während der VW-Fahrer auf eine ärztliche Behandlung verzichtete. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie abgeschleppt.

Bad Waldsee

Spritztour ohne Führerschein

Ohne erforderliche Fahrerlaubnis waren am Mittwoch gegen 04.00 Uhr ein 15-Jähriger und ein 17-Jähriger mit einem Fahrzeug im Stadtgebiet unterwegs. Ermittlungen ergaben, dass die Jugendlichen am Vortag das Fahrzeug für 50 Euro gekauft und die Kennzeichen eines abgemeldeten Pkw angebracht hatten. Da beide das Fahrzeug nutzten, müssen sie sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Eltern wurden über den Vorfall informiert.

Isny

Sachbeschädigung an Pkw

Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Dienstag, 19.30 Uhr, bis Mittwoch, 07.00 Uhr, in der Straße "Boden" einen in einem Carport geparkten Peugeot. Mit einem spitzen Gegenstand wurde der Kofferraumdeckel, der Kotflügel, die Fahrertüre sowie das Dach zerkratzt. Bereits einen Monat zuvor wurde der Pkw von einem Unbekannten mutwillig beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Isny, Tel. 07562/97655-0, zu wenden.

Isny

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall der sich am vergangenen Freitag (29.06.2018) gegen 17.00 Uhr an der Einmündung Wolfbühler Weg / Fridel-Dethleffs-Weg ereignet hat. Ein unbekannter Rollerfahrer befuhr den Wolfbühler Weg in Richtung Wolfbühl, missachtete an der Einmündung die Vorfahrt einer von rechts kommenden Fahrradfahrerin, weshalb es zu einer Kollision kam und beide stürzten. Als die Frau die Polizei rufen wollte, knickte der Unbekannte sein Versicherungskennzeichen um, vermutlich um das Ablesen des Kennzeichens zu verhindern, und flüchtete. Bei dem Sturz zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu. Der Rollerfahrer wird wie folgt beschrieben: 40-50 Jahre alt, trug eine orangenfarbene ¾-Hose und eine orangenfarbene Brille mit orangenen Gläsern. Er war mit einem weißen Roller (älteres Modell) unterwegs. Personen, die zum Unfallverursacher Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Isny, Tel. 07562/97655-0, in Verbindung zu setzen.

Aulendorf

Verkehrsunfall

Zwei schwerverletzte Autofahrer und ein Gesamtsachschaden von rund 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der K 8034. Ein 26-jähriger Audi-Fahrer befuhr die K 8034 aus Aulendorf kommend in Richtung Bad Waldsee, dahinter fuhr ein 57-jähriger Ford-Lenker. An der Kreuzung Stegen / Thannhausen wollte der 26-Jährige rechts abbiegen und holte dazu weit nach links aus. Hierbei benutzte er die Linksabbiegespur, sodass der dahinter fahrende Ford-Lenker der Meinung war, dass der Audi nach links abbiegt. Daraufhin kollidierten die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Beide Fahrer wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, die nicht mehr fahrbereiten Pkw abgeschleppt.

