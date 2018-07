POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots) -

--

Friedrichshafen

Einbruch

Über zwei Türen haben sich Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen eines Gebäudes in der Rheinstraße verschafft und diese anschließend nach Diebesgut durchsucht. Nach derzeitigem Stand wurde allerdings nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt dennoch etwa 1.000 Euro. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Fußgängerin erfasst

Mit leichten Verletzungen musste eine 31-jährige Fußgängerin am Mittwoch gegen 10.30 Uhr nach einem Verkehrsunfall an der Ampelanlage Friedrichstraße/ Olgastraße von Rettungssanitätern zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 86-jähriger Opel-Fahrer wollte bei Grünlicht von der Olgastraße nach links in die Friedrichstraße abbiegen, missachtete hierbei den Vorrang der 31-Jährigen auf der Fußgängerfurt und prallte gegen die Frau.

Friedrichshafen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei gegen eine 41-jährige Audi-Fahrerin. Die Frau soll am frühen Donnerstagmorgen gegen 03.30 Uhr auf der B 31 laut Zeugen auf Höhe der Abfahrt Friedrichshafen-Ost in Fahrtrichtung Lindau falsch überholt haben, anschließend an einem Verkehrsteiler links auf der Gegenfahrspur vorbeigefahren sein und dann die Abfahrt Friedrichshafen-Ost, für den aus Richtung Lindau kommenden Vekehr, genommen haben. Im Anschluss stellten die informierten Polizeibeamte, die wenig später die Frau anhalten und kontrollieren konnten fest, dass die 41-jährige lediglich im Besitz eines russischen Führerscheins ist, obwohl sie bereits seit über zehn Jahren ihren Wohnsitz in Österreich hat. Zudem fanden die Polizisten Anhaltspunkte, dass es sich bei dem vorgezeigten Führerschein um eine Fälschung handeln könnte. Gegen den 38-jährigen Beifahrer der Frau bestanden ferner zwei Haftbefehle von einer Staatsanwaltschaft aus Bayern, weshalb er der bayrischen Polizei übergeben wurde.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Keine Verletzten aber Sachschaden von etwa 12.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 16.00 Uhr in der Zeppelinstraße. Eine 41-jährige Peugeot-206-Fahrerin wollte an einem Fußgängerüberweg einem Passanten das Überqueren der Fahrbahn ermöglichen und bremste dazu ab. Eine nachfolgende 43-jährige Peugeot-2008-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Peugeot 206 auf. Der nicht mehr fahrbereite Pkw der 43-Jährigen musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Ein schwer verletztes Kind ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 15.00 Uhr auf der Eugenstraße. Eine 64-jährige Autofahrerin fuhr stadteinwärts und wollte in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Sie übersah hierbei eine auf dem Gehweg ebenfalls stadteinwärts fahrende 13-jährige Fahrradfahrerin. Beim Zusammenstoß wurde das Kind verletzt und musste zur stationären Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Immenstaad

Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Rund 12.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 00.30 Uhr in der Happenweilerstraße. Ein unbekannter Renault-Fahrer fuhr in Richtung Friedrichshafener Straß, kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Dacia und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Bei der Unfallaufnahme kam eine 39-jährige Frau mit ihrem beschädigten Auto an die Unfallstelle und gab an, den Unfall verursacht zu haben. Laut eines Zeugen war jedoch nach dem Unfall ein Mann aus dem Auto gestiegen und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben, oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Immenstaad

Unfall

Mit schweren Verletzungen musste ein 48-jähriger Mann am Mittwoch gegen 17.15 Uhr nach einem Unfall im Hersbergweg vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Frau hatte auf Grund eines technischen Defekts an ihrem Pkw einen Abschleppdienst verständigt, der das Fahrzeug aus ihrer Garage ziehen und in die Werkstatt abschleppen sollte. Der Fahrer des Abschleppdienstes vergaß beim Aufladen des Pkw vermutlich diesen mit Spanngurten zu sichern oder diese zu arretieren, so dass dieser auf der abschüssige Hofeinfahrt wieder zurückrollte. Der Mann versuchte mit seinem Körper das Fahrzeug zu stoppen, wurde jedoch zwischen Auto und der Garagenaußenwand eingeklemmt.

Tettnang

Illegale Entsorgung einer Küche

Unbekannte haben im Bereich der Wendeplatte am Ende der Marienfelder Straße in Bürgermoos neben der Fahrbahn diverse Elektrogeräte, Holz- und Fliesenteile sowie ein Spülbecken entsorgt. Die Gegenstände wurden am Dienstagabend aufgefunden. Die Polizei ermittelt nun wegen illegaler Müllentsorgung und bittet Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Gegenstände geben können, sich beim Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/9371-0, zu melden.

Bermatingen

Sachbeschädigung in der Pfarrkirche

Sachschaden von mehreren tausend Euro ist am Dienstag zwischen 09.30 Uhr und 19.30 Uhr bei einer Brandlegung in der Pfarrkirche entstanden. Unbekannte Täter hatten zunächst im Seitenschiff vermutlich Papier angezündet und dieses dann auf den Boden gelegt, wodurch vier Steinfliesen stark beschädigt wurden. Ebenso wurde der Holzaltar mit einem brennenden Papier auf einer kleinen Fläche beschädigt. Personen, die diesen Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544/9620-0, zu melden.

Überlingen

Verkehrsunfall

Eine schwer verletzte Person sowie Sachschaden von etwa 3.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16.15 Uhr auf der K 7771 zwischen Bambergen und Owingen. Ein 50-jähriger Motorradfahrer befuhr die Kreisstraße in Richtung Owingen und wollte einen vorausfahrenden Linienbus überholen. Als er sich auf Höhe des Busses befand, kam er, vermutlich durch einen Fahrfehler, nach links von der Fahrbahn ab, fuhr einige Meter im unbefestigten Bankett, bevor er einenAbhang hinunterfuhr und stürzte. Der Zweiradfahrer wurde durch Rettungssanitäter ins Krankenhaus gebracht.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell