POL-KN: weitere Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Reichenau

Verkehrsunfall

Zwei verletzte Rollerfahrer und ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 15.30 Uhr in der Straße "Zum Sandseele". Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer übersah einen vorfahrtsberechtigten 69-jährigen Rollerfahrer und kollidierte mit diesem. Der Rollerfahrer und seine Sozia stürzten und wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Steißlingen

Sachbeschädigung an Pkw

Einen Schaden von mehreren hundert Euro verursachte ein unbekannter Täter, der zwischen Montag, 18.00 Uhr, und Dienstag, 06.00 Uhr, den Kotflügel eines Mercedes, welcher in einem Innenhof in der Beurener Straße geparkt stand, mit dem Wort "Hans" zerkratzte. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Steißlingen, Tel. 07738/97014, zu melden.

Rielasingen-Worblingen

Verkehrsunfall

Ein verletzter Autofahrer und ein Sachschaden von rund 17.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 08.00 Uhr an der Einmündung Lindenstraße / Talwiesenstraße. Ein 74-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Talwiesenstraße und bog links in die Lindenstraße ein. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden 48-jährigen Mercedes-Lenker und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rielasingen-Worblingen

Diebstahl

Aus einer Schublade eines Hotels in der Hauptstraße entnahm am Dienstag gegen 15.30 Uhr ein unbekannter Täter einen Geldbeutel und entwendete das darin befindliche Bargeld in einer Höhe von rund 1000 Euro. Anhand der Videoaufzeichnungen kann der Unbekannte wie folgt beschrieben werden: etwa 50-55 Jahre alt, längere dunkle gewellte Haare und Geheimratsecken, schlanke Statur, Sonnenbrille im Haar, bekleidet mit beiger Bermuda und einem dunklen T-Shirt. Personen, die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731/917036, zu melden.

Singen

Exhibitionist

Wegen exhibitionistischer Handlungen muss sich ein 40-Jähriger verantworten, der am Montag gegen 10.00 Uhr auf dem Heinrich-Weber-Platz vor einer 17-Jährigen seine Hose herunterzog und sein erigiertes Glied zeigte.

Singen

Gestohlener Pkw aufgetaucht

Ein in Österreich entwendeter Pkw konnte am Montag gegen 10.15 Uhr an einer Tankstelle in der Hohenkrähenstraße aufgefunden werden. Ermittlungen über die Videoaufzeichnung ergaben, dass ein unbekannter Mann mit dem Fahrzeug auf das Tankstellengelände fuhr, tankte und dann feststellte, dass er den falschen Kraftstoff getankt hatte. Er entnahm aus dem Auto eine Tasche und entfernte sich vom Tankstellengelände in unbekannte Richtung. Das Fahrzeug wurde von einer Abschleppfirma sichergestellt und die österreichischen Behörden informiert.

Singen

Exhibitionist - Zeugen gesucht

Wegen exhibitionistischen Handlungen sucht die Polizei einen Mann, der sich am Dienstag gegen 19.45 Uhr gegenüber einer Frau auf dem Radweg von Bohlingen in Richtung Singen, etwa 150 Meter vor dem Ortseingang Singen, mit heruntergelassener Hose und entblößtem Geschlechtsteil gezeigt hat. Die 20-Jährige war mit ihrem Fahrrad unterwegs, als sie bemerkte, wie der Mann deutlich sichtbar an seinem Geschlechtsteil hantierte. Personen, die den wie folgt beschriebenen Mann: etwa 180 cm groß, 30 Jahre, kurzes blondes Haar, bekleidet mit kurzer Hose und T-Shirt, ebenfalls gesehen haben , oder Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Trunkenheit im Verkehr

Mit rund 1,5 Promille war ein 25-jähriger VW-Fahrer am Mittwoch gegen 03.00 Uhr zwischen Singen und Friedingen unterwegs. Ein Verkehrsteilnehmer hatte die Notrufzentrale der Polizei über einen offensichtlich alkoholisierten Verkehrsteilnehmer informiert, der entgegengesetzt in einem Kreisverkehr fuhr und auf der Strecke in Richtung Friedingen mehrfach auf die Gegenfahrspur geriet. Auf der L 189 konnten die Beamten das Fahrzeug feststellen und anhalten. Nach einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde er in ein Krankenhaus gebracht und dort die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Der Führerschein des 25-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Singen

Einbruch

Über die Fenster haben sich Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam Zutritt in die Vereinsheime des Jugend-Rot-Kreuz und des Narrenvereins Böhringen in der Straße "Inselwiese" verschafft und die Räumlichkeiten anschließend durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde kann bislang noch nicht gesagt werden. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Eigeltingen

Verkehrsunfallflucht -Zeugen gesucht

Ein unbekannter Geländewagen mit Autoanhänger streifte am Montag gegen 17.00 Uhr auf dem Waldweg zwischen Emmingen-Liptingen und Bittelbrunn einen entgegenkommenden Pkw und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern in Richtung Honstetten. In einer engen Rechtskurve im Wasserburger Tal befuhr der vermutlich grüne Geländewagen mit einem gelben Autoanhänger mittig die Fahrbahn und streifte hierbei den linken Kotflügel eines Skoda. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrzeugführer oder dem Gespann geben können, werden gebeten, das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/99600, zu informieren.

Stockach

Sachbeschädigung an Kfz

Rund 1500 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter am Montag zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr auf einem Parkplatz einer Metzgerei in der Aachenstraße. Ein 57-Jähriger hatte seinen BMW dort abgestellt um einzukaufen. Als er an sein Fahrzeug zurückkam, stellte er an der Beifahrertüre einen tiefen Kratzer fest. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, entgegen.

Stockach

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag gegen 10.00 Uhr im Hofraum einer Gärtnerei in der Pestalozzistraße einen dort geparkten Toyota und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 500 Euro zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug müsste es sich um ein blaues Fahrzeug handeln, da Lackantragungen an dem geparkten Toyota gesichert werden konnten. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu informieren.

Bodman-Ludwigshafen

Straßenverkehrsgefährdung

Vermutlich aufgrund einer im Pkw heruntergefallenen E-Zigarette kam am Dienstag gegen 17.45 Uhr ein 25-jähriger Autofahrer auf der Radolfzeller Straße zwischen Espasingen und Ludwigshafen auf die Gegenfahrspur. Um eine Kollision zu verhindern musste eine entgegenkommende 50-jährige Fahrzeuglenkerin rechts auf den Gehweg ausweichen. Nun muss sich der junge Mann wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Kratzer

07531/995-1016

