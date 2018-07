POL-KN: Erste Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) -

Konstanz

Außenspiegel demoliert

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zum Dienstag an zwei in der Jacob-Burckhardt-Straße abgestellten Autos jeweils einen Außenspiegel demolierte. Personen, die in der fraglichen Nacht, zwischen 22.00 bis 07.00 Uhr, Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Konstanz

Keine Lust auf Nachmittagsbetreuung

Für Aufregung haben zwei Jungen im Alter von sechs und neun Jahren gesorgt, die am Dienstagnachmittag auf dem Weg von der Schule zur Nachmittagsbetreuung verschwunden waren. Nachdem bereits die Angehörigen verständigt und sämtliche Hinwendungsorte überprüft worden waren, konnten die beiden Vermissten beim Spielen an einer PlayStation in einem Elektronikmarkt aufgefunden werden. Nach einem Gespräch mit den beiden Jungen wurden diese von der Polizei ihren Eltern übergeben.

Konstanz

Polizei nimmt Betrunkene in Gewahrsam

Im Ausnüchterungsgewahrsam endete eine 44-Jährige, die sich in der Nacht zum heutigen Mittwoch mit anderen Personen am Seerhein in der Max-Stromeyer-Straße aufgehalten hatte und dort durch anhaltende Lärmbelästigung aufgefallen war. Nachdem die erheblich alkoholisierte Frau, deren Alkoholtest nahezu 2,5 Promille ergab, auch den Aufforderungen der Polizei, die Ruhestörungen einzustellen, nicht nachkam, wurde sie zur Dienststelle gebracht, wo sie den Rest der Nacht verbrachte.

Konstanz

Wohnmobil aufgebrochen

Während der Abwesenheit der Besitzer eines Wohnmobils, das am Winterersteig abgestellt war, brach ein unbekannter Täter am Dienstagabend, zwischen 17.30 bis 20.30 Uhr, eine Tür des Fahrzeuges auf und drang in das Wohnmobil ein. Hier entwendete er eine Bose-Bluetooth-Box, zwei Powerbanks, einen Rucksack, ein Lenovo-Tablet sowie Werkzeug und Bargeld im Wert von rund 2.000 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges am Winterersteig beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Radolfzell

Blumen ausgerissen

In der Nacht zum Dienstag hat ein unbekannter Täter aus Blumentöpfen, die vor einem Geschäft in der Löwengasse aufgestellt waren, die Bepflanzung herausgerissen und in der Löwengasse verteilt. Personen, die in der fraglichen Nacht, zwischen 20.00 und 08.00 Uhr, Verdächtiges in der Straße beobachtete haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell. Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Radolfzell

Versuchter Fahrraddiebstahl

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem versuchten Fahrraddiebstahl, den ein unbekannter Täter am späten Dienstagabend gegen 22.20 Uhr beim Bahnhof begangen hat. Eine Zeugin hatte dort beobachtet, wie der Unbekannte mit dem Fuß gegen das Schloss eines Fahrrades getreten hatte. Als sie ihn ansprach, flüchtete dieser in Richtung Stadtmitte. Der Mann, der in Begleitung von zwei weiteren männlichen Personen war, hat einen weißen Pullover mit einem schwarzen Aufdruck getragen. Personen, denen die Unbekannten aufgefallen sind oder die Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, aufzunehmen.

