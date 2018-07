POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

--

Sigmaringen

Nackter Mann

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Mittwoch gegen 23.30 Uhr auf der Burgstraße ereignet hat. Eine 23-jährige und eine 21-jährige Frau waren zu Fuß auf der Burgstraße stadtauswärts auf dem rechten Fußweg unterwegs. Als sie auf Höhe der dortigen Brücke waren, bemerkten sie eine nackte männliche Person auf dem Fußweg von der Laizer Straße kommend, der in ihre Richtung ging. Die beiden Frauen stellten kurze Zeit später fest, dass der Unbekannte ihnen folgte. Schließlich rannten die Frauen aus Angst weg und informierten die Polizei. Der Unbekannte soll ca. 40-50 Jahre alt und 170-180 cm groß sein, eine kräftige Statur mit leichtem Bauchansatz und kurze graue Haare haben. Personen, denen der Mann zur fraglichen Zeit aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-220, zu melden.

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Mit schweren Verletzungen musste ein elfjähriger Fahrradfahrer am Mittwochmorgen gegen 07.45 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Straße "Litschenberg" von Rettungssanitätern zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Junge war in Richtung Hauptstraße unterwegs und hatte beim Befahren der Gefällstrecke wohl die Kontrolle über sein Fahrrad verloren, weshalb er stürzte und dabei mit einem Straßenlaternenmast auf dem Bürgersteig kollidierte.

Mengen

Missachtung der Vorfahrt

Rund 7.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwoch gegen 13.45 Uhr auf der Bussenstraße ereignete. Eine in Richtung Flachsstraße fahrende 41-jährige Seat-Fahrerin hatte nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollen und hierbei die Vorfahrt eines entgegenkommenden 54-jährigen Peugeot-Fahrers missachtet. Beide Fahrzeugführer wurden bei der Kollision nicht verletzt.

Herdwangen-Schönach

Verkehrsunfall

Schwer verletzt wurde ein 78-jähriger E-Bike-Fahrer am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 8230 zwischen Herdwangen-Schönach und Billafingen. Der Mann, der in Richtung Billafingen unterwegs war, verlor auf einer Gefällstrecke vor einer Linkskurve die Kontrolle über sein Zweirad. Er stürzte, schlitterte unter der Außenschutzplanke hindurch und einen Grasabhang hinunter. Am Fahrrad des 78-Jährigen, der vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde, entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Stetten a.k.M.

Sachbeschädigung

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die am Mittwoch zwischen 07.00 Uhr und 10.00 Uhr in der Hardtstraße begangen wurde. Ein unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die Motorhaube eines auf dem Parkplatz eines Kasernengebäudes abgestellten Audi. Außerdem beschmierte er die Haube mit einer schwer abwaschbaren Farbe. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Stetten am kalten Markt, Tel. 07573/815, zu wenden.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell