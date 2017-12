POL-HI: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort/Gronau/Südstraße/Höhe Apothekerstraße -Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Elze(knu)Eine 24-jährige Einwohnerin aus Gronau/Leine parkte ihren schwarzen Pkw Renault ordnungsgemäß am rechtem Fahrbahnrand, in 31028 Gronau/Leine, Südstraße vor Haus Nr.: 17. Im Unfallzeitraum vom 22.12.2017, 21:30 Uhr bis zum 23.12.2017, 11:15 Uhr wurde das Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Anhand der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein Verursacher mit seinem Kraftfahrzeug beim Vorbeifahren in Richtung Schäferhof den Pkw beschädigt hat. Nach dem Zusammenstoß entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am Renault wird auf ca. 2000 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, möchten sich bitte mit dem Polizeikommissariat Elze (05068/93030) oder der Polizeistation Gronau/Leine ( 05182/909220) in Verbindung setzen.

