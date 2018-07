POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots) - Konstanz

Kinder abgesetzt und Spielbank besucht

Offensichtlich nicht so ernst nahm ein Familienvater seine elterlichen Pflichten, der am Mittwochabend seine beiden Kinder im Alter von neun und 10 Jahren in einem Schnellrestaurant absetzte und anschließend die Spielbank besuchte. Wie die Jungen, die sich bereits drei Stunden in dem Lokal aufhielten, Polizeibeamten mitteilten, hatten sie den Tag mit ihrem Vater in der Stadt verbracht und anschließend zusammen das Restaurant aufgesucht. Nachdem dieser ihnen dort etwas zum Essen gekauft hatte, sagte er zu ihnen, dass er gleich wiederkomme. Als er nach drei Stunden noch immer nicht zurück war und die Jungen zusehends unruhiger wurden, verständigten Beschäftigte des Lokals die Polizei. Diese konnte zwar mit den Kindern das Auto des Vaters in einem Parkhaus auffinden, von ihm selbst fehlte aber jede Spur. Die Beamten verständigten deshalb die Mutter der Jungen, dass diese beim Polizeirevier ihre Kinder abholen könne. Nahezu zur gleichen Zeit tauchte auch der Vater bei der Dienststelle auf und musste einräumen, dass er den Abend im Casino verbracht hatte. Ob der weitere Abend harmonisch verlief, ist nicht bekannt.

Radolfzell

Geldbeutel entwendet

Aus der in einem Büroraum abgestellten Handtasche einer Beschäftigten hat ein unbekannter Täter am Dienstag zwischen 14.30 und 18.00 Uhr in einer Buchhandlung in der Seestraße einen Geldbeutel entwendet. Im Verdacht, den Diebstahl begangen zu haben, steht ein etwa 30-jähriger Mann, der sich in diesem Zeitraum zwei Mal in dem Geschäft aufgehalten hatte. Von diesem liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: ca. 180 cm groß, schlank, kurze, helle Haare, mitteleuropäisches Aussehen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Mann geben können oder sonst Verdächtiges in der Seestraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, in Verbindung zu setzen.

Gaienhofen

Motorrad angefahren

Sachschaden von rund 2.000 Euro hat ein unbekannter Fahrzeuglenker angerichtet, als er am Mittwochnachmittag, zwischen 14.00 - 16.00 Uhr, vermutlich beim Ausparken gegen ein vor dem Gebäude Hauptstraße 355 abgestelltes BMW-Motorrad prallte. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden zu kümmern, suchte der Verursacher anschließend das Weite. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07732/95066-0, entgegen.

Singen

Geldbeutel gestohlen

Vom Beifahrersitz eines auf dem Parkplatz des Real Markts stehenden Autos hat ein unbekannter Mann am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr in der Georg-Fischer-Straße den Geldbeutel eines 84-jährigen Mannes gestohlen. Dieser hatte sich nach seinem Einkauf in sein Fahrzeug gesetzt und war kurz darauf von einem etwa 30-jährigen Mann über das halb geöffnete Beifahrerfenster angesprochen worden. Als sich dieser danach wieder entfernte, stellte der Geschädigte fest, dass der Unbekannte den Geldbeutel mitgenommen hatte. Der Mann, bei dem es sich vermutlich um einen Nordfafrikaner handelt, soll etwa 175 cm groß und schlank sein, er hat kurze, dunkle Haare und sprach gebrochen deutsch.

Singen

Renitenter Mann

Mit einem aggressiven Mann hatten es Beamte des Polizeireviers in der Nacht zum heutigen Donnerstag gegen 01.20 Uhr in der Scheffelstraße zu tun. Ein Zeuge hatte zuvor den erheblich Alkoholisierten vor einem Wohngebäude liegend aufgefunden. Vom Rettungsdienst konnte der 37-Jährige schließlich geweckt werden, auf die Überprüfung und Feststellung seiner Personalien durch die Polizei reagierte der Mann jedoch sofort aggressiv und attackierte die Beamten, von denen zwei leichtere Blessuren erlitten. Der Wohnsitzlose, der die Polizisten ständig beleidigte, wurde in Ausnüchterungsgewahrsam genommen, seinen mitgeführten Hund brachten die Beamten ins Tierheim.

Volkertshausen

Nach Unfall geflüchtet

In der Zeit von Montagnachmittag, 14.00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 08.00 Uhr, ist ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Uhlandstraße gegen den Maschendrahtzaun eines Grundstücks geprallt und hat anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Steißlingen, Tel. 07738/97014, entgegen.

Gottmadingen

Anhänger verliert Ladung

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 08.50 Uhr auf der K 6144 ereignete. Der Fahrer eines Jeep hatte mit seinem vermutlich mit Kies beladenen Anhänger die Kreisstraße von Ebringen kommend in Richtung Gottmadingen befahren und etwas von seiner Ladung verloren, als eine 38-jährige Opel-Fahrerin entgegenkam. Dadurch wurde die Windschutzscheibe des Autos beschädigt. Personen, die Hinweise zum Fahrer des Gespanns geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07732/95066-0, zu wenden.

Tengen

Geparktes Auto stark beschädigt

Gegen 03.30 Uhr ist ein unbekannter Autofahrer heute Morgen gegen einen in Höhe des Gebäudes Schaffhauser Straße 8 abgestellten Opel Corsa geprallt und hat diesen erheblich beschädigt. Ohne sich um den Fremdschaden von rund 5.000 Euro zu kümmern, suchte der Verursacher das Weite. Aufgrund der vorgefundenen Spuren dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen schwarzen Mercedes Benz, C-Klasse, älteres Baujahr, handeln, der auf der rechten Fahrzeugseite Unfallschäden aufweisen müsste. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

Stockach

Verletzter Motorrollerfahrer

Zum Glück nur leichtere Verletzungen erlitt ein 61-jähriger Motorrollerfahrer am Mittwochnachmittag gegen 15.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Radolfzeller Straße. Der 25-jährige Lenker eines Renault Clio war vom Rißtorfkreisel kommend in Richtung Stadtmitte gefahren und hatte zu spät bemerkt, dass der vorausfahrende Zweiradlenker kurz vor der Einmündung zur Industriestraße verkehrsbedingt anhalten musste. Er prallte deshalb nahezu ungebremst auf den Motorroller. Eine Verständigung des Rettungsdienstes lehnte der 61-Jährige aufgrund der leichteren Blessuren ab. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 4.000 Euro.

Orsingen-Nenzingen

Ungesicherte Ladung

Den Fahrer eines Klein-Lkw haben Beamte des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen am Mittwochvormittag nach einer Kontrolle auf der L 223 zwischen Orsingen und der B 31 angezeigt. Der 51-Jährige beförderte nicht nur seine auf drei Paletten verteilte Ladung völlig ungesichert, sondern hatte auch die hydraulische Hebebühne des Fahrzeuges zuletzt im Jahr 2010 prüfen lassen. Der Mann durfte erst weiterfahren, nachdem die Ladung ordnungsgemäß gesichert war.

