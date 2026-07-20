Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen gesucht nach Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 20:00 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Weststadt ein.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Täter offenbar unbemerkt in das Innere des in der Sophienstraße gelegenen Mehrfamilienhauses.

Anschließend verschafften sich die Einbrecher über die Wohnungstür gewaltsam Zutritt in eine Dachgeschosswohnung und nahmen auf ihrem Beutezug mehrere Schmuckstücke an sich.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschaden ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen und kann daher noch nicht beziffert werden.

Hinweisgeber zu dem Einbruch werden gebeten, sich telefonisch bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

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