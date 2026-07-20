Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Rollerfahrer mit rund 2 Promille unterwegs

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Samstag fuhr ein 17-jähriger Rollerfahrer mit rund 2 Promille durch Linkenheim-Hochstetten.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge meldeten Zeugen gegen 00:40 Uhr einen Kraftradfahrer, der mit auffälliger Fahrweise auf der Karlsruher Straße unterwegs war. Er soll mehrfach Schlangenlinien gefahren und in den Gegenverkehr geraten sein. Kurz nach der Ortsausfahrt Linkenheim kam der 17-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Beschuldigte einen Atemalkoholwert von etwa 2 Promille hatte.

Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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