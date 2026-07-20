Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Sieben Verletzte nach Unfall auf der L608

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw am Samstagabend auf der Landesstraße 608 bei Malsch wurden sieben Personen verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 23-jähriger Audi-Fahrer gegen 22:45 Uhr auf der L608 von Malsch kommend in Richtung Neu-Malsch. Als der 23-Jährige auf Höhe einer Behelfsausfahrt offenbar nach links abbiegen wollte, kollidierte er mit einem hinter ihm fahrenden VW, der gerade zum Überholvorgang angesetzt hatte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte der Audi über die Fahrbahn, prallte gegen mehrere Schutzplanken und kam letztlich im Grünstreifen zum Stehen. Der Volkswagen wurde bei der Kollision nach links auf einen Acker abgewiesen.

Der 23-jährige Audi-Fahrer, der 26-jährige VW-Fahrer sowie zwei weitere Insassen des Audi erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Drei weitere Mitfahrer wurden leicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser.

Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch umherfliegende Trümmerteile leicht beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten war die L608 zeitweise gesperrt.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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