Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Marxzell - Hoher Sachschaden nach Brand einer Lagerhalle - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Aus bislang noch unklarer Ursache geriet in der Nacht auf Donnerstag eine Lagerhalle in Pfaffenrot in Vollbrand. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen stellte eine Streifenbesatzung gegen 00:20 Uhr zufällig einen Entstehungsbrand in einer Lagerhalle in der Straße Im Schwarzenbusch fest und verständigte daraufhin unmittelbar die Feuerwehr.

Die sofort eingeleiteten Löscharbeiten verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus sowie eine weitere Lagerhalle. Die Feuerwehr war bis in die Donnerstagmorgenstunden im Einsatz.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden bei dem Brand glücklicherweise keine Personen verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf eine Summe im hohen sechsstelligen Bereich geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern gegenwärtig an.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0721 666 5555 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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