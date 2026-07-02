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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßliches Raubdelikt in Oberreut - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll am Dienstagabend in Karlsruhe-Oberreut zwei Männer körperlich angegriffen und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gerieten gegen 21:20 Uhr drei Männer vor einem Lokal in der Otto-Wels-Straße zunächst in einen verbalen Streit.

Im weiteren Verlauf verlagerte sich die Auseinandersetzung in die Wohnung einer der Geschädigten in der Gustav-Schulenburg-Straße. Dort soll der Tatverdächtige auf die beiden alkoholisierten Männer eingeschlagen und eingetreten haben. Die körperliche Auseinandersetzung setzte sich anschließend auf dem Balkon der Wohnung fort. Dabei soll der Tatverdächtige die Herausgabe von Bargeld gefordert haben.

Anwohner wurden auf das Geschehen aufmerksam und verständigten die Polizei. Als die ersten Streifenbesatzungen eintrafen, hatte sich der Tatverdächtige bereits in unbekannte Richtung entfernt.

Die beiden Geschädigten erlitten mehrere Verletzungen im Kopfbereich.

Der Tatverdächtige soll zu Beginn des Streits oberkörperfrei gewesen sein und später ein rotes Tanktop getragen haben. Er wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt, rund 175 cm groß, mit Glatze und sonnengebräunter Haut beschrieben.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann oder zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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