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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Donnerstag in ein Mehrparteienhaus in Ettlingen ein.

Die Einbrecher verschafften sich in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 20:00 Uhr vermutlich über ein geöffnetes Fenster Zutritt zur Erdgeschosswohnung in einem Wohnhaus in der Augustastraße.

Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie die Räumlichkeiten und nahmen diverse Schmuckstücke an sich.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- sowie Sachschadens wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666 1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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