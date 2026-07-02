Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Versuchter Raub im Schlossgarten - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer sollen am Mittwochabend im Karlsruher Schlossgarten einen 16-Jährigen angegriffen und versucht haben, dessen Bauchtausche zu rauben. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Kenntnisstand war der 16-Jährige gegen 18:00 Uhr zu Fuß im nordöstlichen Bereich des Schlossgartens unterwegs. Dort sollen ihn zwei bislang unbekannte Männer in gebrochenem Deutsch zunächst nach Zigaretten und Geld gefragt haben.

Nachdem der Jugendliche dies verneint hatte, soll ihn einer der beiden Tatverdächtigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der 16-Jährige setzte sich zur Wehr, woraufhin sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte. Im weiteren Verlauf soll sich auch der zweite Tatverdächtige beteiligt und versucht haben, dem Geschädigten die Bauchtasche zu entreißen.

Da der Versuch scheiterte, flüchteten die beiden Männer anschließend in unbekannte Richtung.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge erlitt der 16-Jährige Verletzungen im Bereich des Gesichts.

Laut Angaben des Geschädigten soll einer der Tatverdächtigen eine schwarze, enge Jeans und ein weißes T-Shirt getragen haben. Er soll kurze, braune Haare haben, zwischen 18 und 20 Jahren alt und etwa 180 cm groß sein. Außerdem hatte er offenbar auf der linken Wange ein auffälliges, circa 3 bis 4 cm großes Muttermal.

Der zweite Tatverdächtige soll schwarze, lockige Haare haben.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder den zwei unbekannten Männern machen können, sich unter 0721 666-5555 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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