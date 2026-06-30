Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Decke in Fitnessstudio eingestürzt

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe und des Landratsamts Karlsruhe:

In einem Fitnessstudio in Pfinztal-Berghausen stürzte am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache eine Geschossdecke ein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nach derzeitigem Sachstand stürzte die Decke eines eingeschossigen Gebäudeteils im hinteren Teil des Gebäudes gegen 18:00 Uhr während des laufenden Betriebs auf mehreren Quadratmetern ein. Die Beschäftigten und Besucher des Sportstudios blieben unverletzt und konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr zogen einen Fachberater bzgl. der Statik hinzu und evakuierten auch das mehrgeschossige Wohn- und Geschäftshaus im vorderen Bereich des Gebäudes. Zwei darin liegende Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar. Die beiden betroffenen Familien kamen bei Verwandten unter bzw. wurden von der Gemeinde Pfinztal vorübergehend untergebracht.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Polizeiposten Pfinztal hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche strafrechtliche Verstöße.

Das Landratsamt hat das Grundstück durch den technischen Dienst in Augenschein genommen und die Nutzung des Gebäudes untersagt, bis die Standsicherheit des Gebäudes durch einen Statiker geklärt ist.

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