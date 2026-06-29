Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Badeunfall mit reanimationspflichtigem Kind

Karlsruhe (ots)

Ein 9-jähriges Mädchen musste am Samstagabend im Freibad Waldbronn nach einem Badeunfall reanimiert werden. Das Kind befindet sich nach dem aktuellen Kenntnisstand außer Lebensgefahr.

Laut ersten Erkenntnissen befand sich die 9-Jährige gegen 19:10 Uhr im Schwimmerbecken des Freibades, als ihre Haare von einer Wasserdüse eingezogen worden sein sollen. Nachdem das Kind nicht mehr auftauchte, gelang es einer Aufsichtsperson des Mädchens und mehreren Badegästen, das bewusstlose Mädchen zu befreien und aus dem Wasser zu ziehen. Die sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen verliefen glücklicherweise erfolgreich und die 9-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat mittlerweile einen Gutachter hinzugezogen. Dieser soll den Zusammenhang zwischen dem Betrieb der Wasseranlage und dem Unglücksfall untersuchen.

Der Polizeiposten Albtal hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen des Vorfalls und insbesondere die Ersthelfer bei den Rettungsmaßnahmen, werden gebeten, sich unter 07243 3200-0 beim Polizeirevier Ettlingen zu melden.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

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