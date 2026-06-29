Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 41-Jähriger leistet Widerstand gegen Einsatzkräfte - Polizeibeamtin dienstunfähig verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Polizeieinsatz am Montagmorgen in der Karlsruher Innenstadt leistete ein 41-jähriger Mann Widerstand und verletzte dabei eine Polizeibeamtin, sodass diese ihren Dienst anschließend nicht mehr fortsetzen konnte.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge meldeten Zeugen der Polizei gegen 07:45 Uhr einen mutmaßlich alkoholisierten Mann, der in der Douglasstraße laut herumschreien und Passanten anpöbeln soll. Als eine Polizeistreife den mutmaßlichen Aggressor einer Kontrolle unterziehen wollte, verhielt sich der Mann aggressiv und leistete den Aufforderungen der Beamten keine Folge. Gegen die darauffolgenden polizeilichen Maßnahmen setzte sich der 41-Jährige dann derart körperlich zur Wehr, dass die beiden Polizeibeamten ihn nur unter erheblicher Kraftaufwendung zu Boden bringen konnten. Hierbei riss der Beschuldigte eine Polizeibeamtin zu Boden, wodurch diese sich Verletzungen am Bein zuzog und ärztlich behandelt werden musste.

Da sich bei dem Einsatz Hinweise darauf ergaben, dass der Tatverdächtige unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet

Den Beschuldigten erwartet nun eine Anzeige unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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