Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 33-jähriger Radfahrer wurde am Dienstagnachmittag in Graben-Neudorf von einem Pkw erfasst und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr der 33-Jährige gegen 16:30 Uhr den Meßlenweg entlang und wollte im weiteren Verlauf die Kreisstraße 3533 überqueren. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt eines Pkw-Fahrers, der auf der K3533 in Richtung Graben unterwegs war.

Das Vorderrad des Fahrrads kollidierte mit der linken Fahrzeugfront des Pkw. In der Folge prallte der Radfahrer gegen die Windschutzscheibe und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Einen Helm trug er nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Der Rettungsdienst brachte den 33-jährigen Radfahrer mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

Fabian Sauer, Pressestelle

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