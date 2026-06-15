Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Tatverdächtiger nach Raubüberfall auf Supermarkt in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Am 27. März 2026 ereignete sich gegen 19:00 Uhr ein bewaffneter Raubüberfall auf einen Supermarkt in der Goethestraße in Ettlingen. Hierbei soll ein zunächst unbekannter Mann eine Kassiererin sowie eine Kundin mit einer schwarzen Pistole bedroht haben. Im weiteren Verlauf soll er der 53-jährigen Kassiererin mit der Pistole auf den Kopf geschlagen und mehrere Geldscheine aus einer Kasse entwendet haben. Anschließend flüchtete der Mann wohl zu Fuß.

Durch umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe konnte ein 24-jähriger Beschuldigter als dringend tatverdächtig ermittelt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten.

Am 11. Juni 2026 nahmen Polizeibeamte des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt den 24-Jährigen nach einem vorausgegangenen Ladendiebstahl vorläufig fest.

Bei der anschließenden Vorführung ordnete der zuständige Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe den Vollzug der Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten an. Er befindet sich nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt.

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