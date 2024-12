Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Verkehrsunfall auf B 35 - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Auf der Bundesstraße 35 in Bretten stießen am heutigen Morgen zwei Fahrzeuge zusammen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalls.

Eine 85-jährige Pkw-Fahrerin hielt mit ihrem Audi gegen 09:00 Uhr in einer Haltebucht auf der B 35 kurz vor der Ausfahrt in die Diedelsheimer Höhe in Fahrtrichtung Diedelsheim. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte sie offenbar ihr Fahrzeug auf der Straße wenden. Hierbei übersah sie wohl einen in gleicher Richtung fahrenden BMW und kollidierte mit diesem. Unmittelbar zuvor soll ein VW Polo offensichtlich nur durch ein schnelles Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindert haben.

Die 85-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Der Audi der Unfallverursacherhin war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Die 21-jährige BMW-Fahrerin blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt und konnte die Fahrt mit ihrem Fahrzeug fortsetzen.

Die Polizei bittet Zeugen und den Fahrer oder die Fahrerin des gefährdeten VW Polos, sich unter 07252 5046-0 mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.

