POL-KA: (KA) Stadt- und Landkreis Karlsruhe - Verkehrsstatistik 2023 des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe (ots) - Karlsruhe-Durlach: Am Mittwoch zwischen 11:50 Uhr und 23:50 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür mit brachialer Gewalt auf, um sich Zutritt in ein Reihenhaus in der Kremnitzer Straße zu verschaffen. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher Schränke und entwendeten diverse Schmuckstücke sowie Bargeld. Die Höhe ...

