POL-KA: (KA) Karlsruhe - 43-jähriger Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Karlsruhe (ots) - Aus bislang noch unbekannter Ursache brach in der Nacht auf Mittwoch in einem Rohbau in der Lindenstraße in Rheinstetten-Forchheim ein Brand aus. Ein Anwohner bemerkte gegen 23:00 Uhr ein Feuer im Bereich des Dachstuhls eines im Rohbau befindlichen Mehrfamilienhauses und verständigte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schließlich ...

