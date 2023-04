Polizeipräsidium Karlsruhe

Dettenheim - Mehrere Einbrüche am Osterwochenende - Polizei sucht Zeugen

Im nördlichen Landkreis ereigneten sich am Wochenende mehrere Einbrüche in Wohngebäude und ein Firmengelände.

Am Donnerstagabend versuchten zwei Einbrecher über einen Balkon in der Straße Am Lohgarten in Dettenheim in ein Wohnhaus einzudringen. Einer der beiden Einbrecher kletterte offenbar über die Fassade auf einen Balkon des Wohnhauses. Hier wurde der Eindringling wohl durch einen Bewohner gestört und floh zusammen mit einem anderen Unbekannten. Ein Zeuge beschreibt die Unbekannten wie folgt:

- zwei männliche Personen - dunkle Kleidung - schlank - etwa 175 cm groß - jugendliches Erscheinungsbild

In Bruchsal drangen Unbekannte offenbar über ein Fenster in ein Bürogebäude in der Markgrafenstraße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entwendeten die Diebe einen Computer und mehrere Elektronikgegenstände.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Freitag in der Bruchsaler Engelsgasse. Hier verschafften sich Unbekannte gewaltsam über eine Eingangstür Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Im Inneren durchwühlten die Eindringlinge Schränke und Schubladen und entnahmen hochwertigen Schmuck. Im Anschluss entkamen die Eindringlinge unerkannt. Die Höhe des Diebesguts wird auf eine hohe vierstellige Summe geschätzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

