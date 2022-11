Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) - Karlsruhe - Unbekannte stehlen Katalysatoren - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Samstagvormittag bis Dienstagmorgen einen Katalysator eines Pkw. Der Wagen war in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Karlsruhe-Oberreut abgestellt.

Auch auf einen Katalysator eines Autos hatten es Diebe in Weiherfeld-Dammerstock abgesehen. Zwischen Montag gegen 11.30 Uhr und Dienstag etwa 14.45 Uhr entwendeten sie den Fahrzeugkatalysator an einem in der Ettlinger Straße geparkten Wagen.

Der Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 2.000 Euro.

Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Südwestadt unter der Rufnummer 0721/666-3411 entgegen.

Dennis Krull, Pressestelle

