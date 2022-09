POL-KA: (KA) Philippsburg - Reifenplatzer entlarvt betrunkenen Autofahrer

Karlsruhe (ots) - Am frühen Freitagmorgen ereignete sich in Neureut ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. An der Kreuzung Blankenlocher Weg / Zehntwaldstraße missachtete offenbar ein 42-jähriger Kradfahrer gegen 06:25 Uhr die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei sich der Motorradfahrer ...

