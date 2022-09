POL-KA: (KA) Karlsruhe - 24-Jähriger greift Polizeibeamte und Arzt an

Karlsruhe (ots) - Am Sonntagabend brannte es in einem Getränkelager in Östringen, zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach der Brand gegen 20:45 Uhr auf dem Areal der in der Industriestraße liegenden Firma aus. Ein Stapel mit Getränkekisten und Leergut war in Brand geraten. Die Ursache hierfür ist derzeit noch nicht bekannt, es wird in alle ...

