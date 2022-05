Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Karlsruhe (ots)

Zwei junge Männer sind von unbekannten mutmaßlichen Täter am Sonntag gegen 00.25 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Mühlburger Tor" in Karlsruhe angegriffen und verletzt worden.

Die beiden Brüder im Alter von 21 und 23 Jahren wurden nach derzeitigen Erkenntnissen in der Straßenbahn von unbekannten Männern angerempelt. Als die beiden Brüder die Personen nach dem Aussteigen an der Haltestelle zur Rede stellen wollten, wurden sie von etwa fünf bis sechs Unbekannten angegriffen und verletzt.

Nach Angaben der beiden Opfer waren die Täter zwischen 18 und 20 Jahre alt. Bislang ist bekannt, dass ein mutmaßlicher Täter einen blauen Kapuzenpullover trug und ein weiterer Täter eine gelbe Jacke anhatte.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Rufnummer 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Dennis Krull, Pressestelle

