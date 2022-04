Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Erneuter Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Zu einem erneuten Einbruch in eine Bäckereifiliale kam es am Donnerstag gegen 03.30 Uhr in Bretten.

Zum wiederholten Mal hatten unbekannte Täter eine Bäckereifiliale im Visier. In dieser Nacht traf es eine Filiale in der Melanchthonstraße in Bretten. Ein aufmerksamer Zeuge machte die Polizei auf eine offenstehende Tür der Bäckerei aufmerksam. Die hinzugerufenen Beamte fanden eine aufgebrochene Eingangstür vor. Scheinbar hatten die Einbrecher auch versucht, die Glasscheibe einzutreten. Ob aus der Bäckerei etwas gestohlen wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Bereits um 01.42 Uhr wurde ein Anwohner derselben Straße auf ein Scheibenklirren aufmerksam und rief die Polizei. Die Fensterscheibe einer Eisdiele war zerstört worden. Ob die Täter die Eisdiele betraten und etwas entwendeten, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Höhe der jeweiligen Schäden steht noch nicht fest.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an das Polizeirevier Bretten unter der Rufnummer 07252/50460 zu wenden.

Dennis Krull, Pressestelle

