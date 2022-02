Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Bruchhausen- Beim Abbiegen mit Pkw kollidiert

Karlsruhe (ots)

Eine 85 Jahre alte Autofahrerin verursachte am Dienstagabend im Einmündungsbereich der Landstraße Bruchhausen und der Bundesstraße 3 einen Unfall. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 29.000 Euro geschätzt.

Gegen 18:45 Uhr fuhr die 85-Jährige mit ihrem Fahrzeug von Bruchhausen kommend in Richtung B3. Hier wollte sie nach links in Richtung Neumalsch abbiegen und kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw eines 57-Jährigen. In der Folge konnte eine 59-Jährige nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte auf das Fahrzeug des 57-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Unfallbeteiligte verletzt und wurden vorsorglich mit Rettungswägen in eine Klinik gebracht. Ihre Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell