Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Grünwettersbach - Garage in Brand geraten

Karlsruhe-Grünwetterbach (ots)

Womöglich wegen eines technischen Defekts ist am Montagabend in der Straße "Am Wetterbach" in Grünwettersbach eine Garage in Brand geraten. Ein Zeuge hatte gegen 22.30 Uhr erste Flammen erkannt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die hinzugeeilten Feuerwehren aus Karlsruhe, Wetterbach und Hohenwettersbach konnten den Brand kurze Zeit später unter Kontrolle bringen. Trotzdem wurden ein Citroen Cactus sowie ein Mountainbike vollständig zerstört. Außerdem hat sich in der Garage gelagertes Brennholz entzündet. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 12.000 Euro. Über die Höhe des Fahrnisschadens kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Am Dienstagmorgen war die Feuerwehr nochmals zur Brandörtlichkeit ausgerückt, da sich gegen 10.00 Uhr kleinere Teile des aufgestapelten Brennholzes wieder entzündet hatten. Bis zur endgültigen Abkühlung des Holzes sorgten die Wehrleute für eine Brandwache.

