POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Alkoholisiert mit gefälschtem Führerschein unterwegs und Unfall verursacht

Graben-Neudorf (ots)

Wegen einer ganzen Reihe von Verstößen gelangt ein Opelfahrer zur Anzeige, der in der Nacht auf Dienstag kurz nach Mitternacht auf der Mannheimer Straße in Neudorf mutmaßlich einen Verkehrsunfall verursachte.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 41-Jährige wohl aufgrund seiner Alkoholisierung in einer leichten Linkskurve bei der Auffahrt zur Bundesstraße 35 geradeaus. In der Folge kollidierte er mit der rechtsseitigen Leitplanke, wurde von dieser abgewiesen und kam schließlich an einer Leitplanke auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen.

Trotz des erheblichen Unfallausmaßes mit einem Totalschaden am Fahrzeug im Wert von etwa 4.000 Euro kam der Fahrer glücklicherweise ohne Verletzungen davon. Ihm drohen nun gleich mehrere Ermittlungsverfahren. Die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Philippsburg stellten nicht nur eine Alkoholisierung von circa 1,6 Promille fest, sondern auch, dass der vorgezeigte Führerschein gefälscht war. Zudem missachtete der Mann die Ausgangsbeschränkung der Corona-Verordnung.

Offenbar angesichts der drohenden Konsequenzen beschuldigte der 41-Jährige dann seine Ehefrau, den Unfallwagen gefahren zu haben, die danach geflüchtet sei. Rasch konnten ihm die Polizisten aber diese Version aber widerlegen.

