Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe-Neureut - Einbruch in Schönheitsklinik

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Bei einem Einbruch in eine Schönheitsklinik in der Straße "Am Sandfeld", der am Sonntag gegen 22.00 Uhr festgestellt wurde, kam ersten Erhebungen zufolge wohl nur der Inhalt einer Kaffeekasse abhanden. Unbekannte waren zu einer nicht genau zu bestimmbaren Zeit davor unter gewaltsamer Öffnung der Eingangstür in die im dritten Obergeschoss gelegene Klinik gelangt. Ob darüber hinaus weitere Beute gemacht wurde, ist noch unklar.

Zeugenhinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721 967180 entgegen.

