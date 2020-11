POL-KA: Karlsruhe - Wohnungseinbruch in Rüppurr

Polizeipräsidium Karlsruhe

Am Freitagabend, zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr, ereignete sich ein Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Eichelgarten im Karlsruher Stadtteil Rüppurr. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über ein eingeschlagenes Fenster der im Erdgeschoß liegenden Wohnung Zugang zum Schlafzimmer des Wohnungsinhabers. Der Gegenstand, mit dem das Fenster eingeschlagen wurde, konnte nicht aufgefunden werden. Anschließend wurden sämtliche Räume durchsucht, aber nach den bisherigen Angaben des 53-jährigen Geschädigten nichts entwendet. Der Sachschaden am eingeschlagenen Fenster beträgt ungefähr 400 Euro.

