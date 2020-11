Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Unfall im Begegnungsverkehr

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend in Pfinztal ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die 41-jährige Fahrerin eines Opels gegen 17:25 Uhr die Hauptstraße von Söllingen in Richtung Berghausen. An der Einmündung der Rittnertstraße wollte sie nach links in diese abbiegen und übersah dabei offenbar den entgegenkommenden Pkw eines 86-Jährigen. Hierdurch kam es im weiteren Verlauf zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der 86-Jährige leicht verletzt wurde.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

