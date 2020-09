Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Forst - Dieb sucht Gaststätte in Forst auf

Karlsruhe (ots)

Ein Unbekannter hebelte in der Nacht zum Mittwoch zunächst die Geldkassette eines Reitgeräts für Kleinkinder, welche sich vor einer Gaststätte in der Kronauer Allee in Forst befindet, auf. Anschließend gelangte er zu einem Vorraum und leerte dort die Kasse eines Dartspielautomaten. Insgesamt erbeutete der Dieb Bargeld im zweistelligen Bereich. Der Versuch, die Gaststättentür aufzuhebeln, scheiterte.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 auf.

