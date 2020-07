Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - Leicht verletzter Radfahrer nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe (ots)

Ein leicht verletzter Fahrradfahrer sowie ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagmorgen in Karlsdorf ereignete.

Eine Mitsubishi-Fahrerin befuhr gegen 09:45 Uhr die Amalienstraße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr in Richtung Bahnhofstraße übersah sie offensichtlich den sich bereits im Kreisverkehr befindenden, bevorrechtigten Fahrradfahrer und erfasste ihn. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann zu Boden geschleudert und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

