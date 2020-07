Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Lichterkette setzt Blumenkästen in Brand

Karlsruhe (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, geriet am frühen Dienstagmorgen eine Lichterkette auf einem Balkon in der Bonhoefferstraße in Oberreut in Brand.

Gegen 04.15 Uhr wurden die Wohnungsinhaber durch einen Knall auf die brennenden Blumenkästen aufmerksam. Geistesgegenwärtig ging der Mann auf den Hausflur und entnahm den dortigen Feuerlöscher. Durch das schnelle Handeln des Mannes konnte ein Vollbrand verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

